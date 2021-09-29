В Керчи создали пункты временного размещения на случай эвакуации при ЧС

Улица Самойленко в Керчи после наводнения в августе. Фото: Архив КП

В Керчи создали шесть пунктов временного размещения для людей, попавших в зону ЧС техногенного или природного характера. Как сообщает пресс-служба администрации города, ПВР расположены в городском дворце культуры «Корабел», детской школе искусств, музыкальной школе №1, а также в общеобразовательных школах №4 и №26, и в специализированной школе с углубленным изучением английского языка №19.

Таким образом пункты организовали в разных районах города - в Аршинцево, районе завода Войкова, в центре на улицах Свердлова и Жени Дудник, которые этим летом сильно пострадали в результате наводнения после обильных дождей, а также на улице Кирова.

В случае эвакуации при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций жителей просят быть готовыми перейти в пункты временного размещения и иметь при себе личные документы (паспорт, военный билет, трудовую книжку, удостоверение личности, диплом об образовании, свидетельство о рождении детей) и деньги. В списке необходимого также значатся индивидуальные средства защиты, аптечка с лекарствами, продукты питания на 2-3 суток и питьевая вода, одежда, белье и туалетные принадлежности.

Напомним, этим летом Керчь дважды пострадала от потопа. В результате сильных дождей из берегов вышли реки, вода хлынула на жилые дома, расположенные в центральной части города. Также пострадали автомобили.

Людей из затопленных домов эвакуировали в пункты временного размещения, созданные в гостиницах. В городе продолжаются выплаты компенсации пострадавшим.

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