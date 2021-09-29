На парковке «Ашана» в Симферополе дрифтеры водили хоровод вокруг полицейской машины

Под громкую музыку ребята прыгали, кричали и веселились. Фото: Скриншот из видео

Парковка около торгового центра «Ашан» давно стала популярным местом для молодых людей в ночное время. Туда съезжаются ребята со всех районов города, тренируются в дрифте и громко слушают музыку. Вот и на этих выходных собралась целая толпа и устроила акцию поддержки дрифтеров.

Под громкую музыку молодые люди прыгали, кричали и веселились, а после этого на парковку прибыли сотрудники МВД, которые остановили одну из машин. Но дрифтеры не растерялись и начали кричать, а еще водить хоровод вокруг полицейского авто. Как рассказали очевидцы, участники «сборища» хотели таким образом помочь своему другу.

- Сотрудники полиции прибыли на парковку перед одним из торговых центров с целью предотвращения возможных противоправных действий со стороны собравшихся там автолюбителей. В результате проведенных профилактических мероприятий нарушений правопорядка со стороны граждан не допущено, - рассказали КП-Крым в пресс-службе МВД и добавили, что профилактические мероприятия сотрудниками полиции будут продолжены.

Заметим, ночью на парковке часто гудит музыка и слышны крики людей, что очень мешает жителям многоэтажек неподалеку. Сотрудники полиции начали приезжать к этому месту регулярно, чтобы предотвратить нарушения общественного порядка.

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