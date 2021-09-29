В Симферополе 20 мобильных групп контролируют соблюдение ковидных мер

В Симферополе на постоянной основе работают 20 мобильных антиковидных групп Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Симферополе работают 20 мобильных групп по 2 сотрудника в каждой, которые контролируют соблюдение мер по профилактике COVID-19, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Каждый день специалисты проводят разъяснительную работу с субъектами хозяйствования и мониторинговые мероприятия.

- В случае выявления нарушений составляется акт, копия которого вручается хозяйствующему субъекту и устанавливается срок в один день для устранения выявленных недостатков, – цитирует пресс-служба начальника управления административных органов администрации Симферополя Сергея Роика.

Если требования не были выполнены в течение отведенного времени, составляется повторный акт обследования и материалы направляются в Роспотребнадзор. Нарушителей могут привлечь к административной ответственности.

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