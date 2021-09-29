Ирландский терьер по кличке Гранта стал новым сотрудником аэропорта «Симферополь»

В Симферопольском аэропорту появился новый сотрудник – лохматый ирландский терьер. Фото: пресс-служба аэропорта "Симферополь"

Двухмесячный ирландский терьер по кличке Гранта стал новым сотрудником кинологического подразделения службы авиационной безопасности международного аэропорта «Симферополь», сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Пес прибыл на службу в Крым из города Ртищево Саратовской области.

Гранта сейчас адаптируется к новым условиям и знакомится со своими сослуживцами. Уже этой осенью собака начнет проходить подготовку по курсу послушания, а зимой приступит к изучению своих основных обязанностей – поиску взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов.

- К службе в кинологическом подразделении Гранта приступит после сдачи необходимых экзаменов. Ожидается, что это произойдет к осени 2022 года, – говорится в сообщении.

Справка: собственное кинологическое подразделение в крымском аэропорту появилось в 2004 году. Сейчас в нем служит более десятка собак разных пород, все они обучены искать взрывчатые вещества. Среди них символ аэропорта – бордер-колли Алиса, у которой есть своя страничка в Инстаграм.

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