Открытый после потопа Мелек-Чесменский курган в Керчи можно будет посетить бесплатно

Мелек-Чесменский курган был временно закрыт для посещения после подтопления Фото: Юлия МАРКИНА

Мелек-Чесменский курган в центре Керчи, закрытый после подтопления и в связи с обвалом грунта, снова открыт для посещения. Как сообщили КП в Восточно-Крымском историко-культурном музее заповеднике, объект культурного наследия примет участие в акции ко Дню пожилого человека. 1 октября посетить Мелек-Чесменский курган можно будет бесплатно.

В подтопленном Мелек-Чесменском кургане полностью откачали воду и просушили погребальную камеру. В отличие от него Царский курган все еще остается закрытым для посещения.

Также закрыт Мемориальный комплекс «Аджимушкайские каменоломни». Правда, с 23 сентября возобновила работу диорама «Северо-Восточный плацдарм», посвященная высадке десанта на северо-востоке Керченского полуострова в ноябре 1943 года. Она входит в состав Мемориального комплекса, но находится на противоположной стороне от входа в каменоломни. Поэтому музей принял решение выделить ее в отдельную экспозицию и разрешить посещение.

Из-за обвала грунта и подтопления в Керчи в августе этого года была приостановлена работа сразу нескольких объектов культурного наследия. Для посещения были закрыты Царский и Мелек-Чесменский курганы, а также Мемориальный комплекс «Аджимушкайские каменоломни». Министерство культуры республики пообещало профинансировать комплекс восстановительных и противопаводковых работ.

Этим летом Керчь дважды пострадала от наводнения в результате обильных дождей.

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