Адвокаты Храмова и Кабанова хотят обжаловать арест обвиняемых в Верховном суде Крыма

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Адвокаты задержанных экс-министра строительства и архитектуры Михаила Храмова и бывшего вице-премьера правительства Евгения Кабанова подали апелляционные жалобы в Верховный суд Крыма на ранее избранную меру пресечения.

Ранее чиновники были заключены под стражу до 22 ноября по решению Киевского районного суда.

- В Верховный Суд Республики Крым поступили материалы дела касательно избрания меры пресечения в виде заключения под стражей в отношении Михаила Храмова и Евгения Кабанова для рассмотрения в апелляционном порядке. Соответствующие решения суда обжалованы по апелляционным жалобам защитников, действующих в интересах обвиняемых, - сообщили КП-Крым в пресс-службе Верховного суда Крыма.

Судебные заседания по рассмотрению жалоб пройдут 1 октября.

Напомним, Кабанова и Храмова обвиняют в совершении мошенничества в особо крупном размере. Они были задержаны 22 сентября.

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