Аксенов официально принял отставку министра транспорта Республики Крым

Министра транспорта Республики Крым официально покинул свою должность Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

Глава Крыма Сергей Аксенов освободил от должности министра транспорта Республики Крым Евгения Исакова, подписан соответствующий указ.

- Принять отставку Исакова по собственному желанию и освободить его от государственной должности, – говорится в указе главы РК.

Напомним, Евгений Исаков вошел в должность министра транспорта Крыма 20 октября 2020 года. Ранее он был руководителем департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры правительства Севастополя. До этого он занимал должность гендиректора АО «Строительномонтажный поезд» в Москве. С 2016 по 2020 годы Евгений Исаков работал в правительстве Севастополя, а именно в департаменте транспорта.

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