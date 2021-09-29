В Крыму задержали рецидивиста, который перевозил наркотики в трусах

Рецидивист в Симферополе перевозил наркотики в трусах. Фото: пресс-служба МВД по РК

В пригороде Симферополя сотрудники ГИБДД задержали двух парней в состоянии наркотического опьянения. Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, у одного из них при обыске был найден сверток с мефедроном, который молодой человек спрятал в нижнем белье.

- Сотрудники ГИБДД МВД обратили внимание на неадекватный стиль управления со стороны водителя автомобиля «Хонда Аккорд». В ходе проверки документов было установлено, что 25-летний молодой человек, находящийся за рулем, а также его пассажир, имеют явные признаки наркотического опьянения, – говорится в сообщении.

Водитель отказался пройти алкогольный тест, за что был привлечен к административной ответственности. Кроме того, у его приятеля, который сидел в салоне, обнаружили пакет, обмотанный изолентой, который молодой человек прятал в нижнем белье. Парень признался, что это синтетический наркотик, а сверток он якобы нашел где-то в лесу.

Экспертиза показала, что в пакете было наркотическое вещество «Мефедрон» массой около 30 грамм. Возбуждено уголовное дело. Теперь парню, которого ранее уже судили за другие преступления, грозит 10 лет тюрьмы.

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