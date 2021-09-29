Ученые КФУ выяснят, насколько полезен сидр из крымских яблок

Общая площадь яблоневых садов КФУ составляет более 40 гектаров. Фото: пресс-служба КФУ

Ученые Крымского федерального университета выяснят, насколько полезен яблочный сидр, приготовленный из плодов местных садов. Напиток планируют презентовать на аграрном фестивале, который состоится в конце октября.

- Собранные из наших садов яблоки будут переработаны в сидр. Данная отрасль в Крыму недоразвита, но она может стать еще одной нишей, которая будет конкурировать с виноделием и соковой переработкой. На мой взгляд, это очень перспективно, – цитирует КИА ректора Крымского федерального университета Андрея Фалалеева.

В Крыму сельское хозяйство – одна из основных отраслей, в регионе активно работают над ее развитием. По словам ректора КФУ, среди основных задач вуза – не только подготовка кадров и производство продуктов, но и внедрение современных технологий, которые двигают прогресс вперед.

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