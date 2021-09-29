В этом году на озеленение Крыма намерены потратить 40 миллионов рублей

В Крыму до конца текущего года должны появиться новые зеленые насаждения Фото: Архив "КП"

В Крыму в этом году планируют потратить 40 тысяч рублей на озеленение полуострова, сообщил глава Симферополя Валентин Демидов в эфире радио «Комсомольская правда».

Он распорядился провести совместную работу с экспертным сообществом и заинтересованными общественниками, чтобы определить состав зеленых насаждений, которые необходимы в крымской столице.

- Задачи по благоустройству, которые ставит перед собой администрация, требуют комплексного подхода. Это трудоемкая работа, требующая большого количества ресурсов. Кроме того, уход за растениями – тяжелый постоянный труд, – сообщил градоначальник.

В настоящий момент работа по озеленению планируется таким образом, чтобы и растения приживались, и вид зеленых насаждений радовал гостей и жителе Симферополя.

- Также мы понимаем, чтобы город был красивым, необходимо грамотно выстроить экономическую составляющую для его содержания, – заключил Демидов.

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