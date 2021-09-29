Насколько вырос уровень смертности в Крыму во время пандемии COVID-19

В время пандемии люди в Крыму стали умирать чаще Фото: Архив "КП"

Уровень смертности пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями в Крыму значительно вырос после пандемии новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил главный внештатный специалист кардиолог Минздрава РК Сергей Дербин на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Он уточнил, что эти показатели не самые высокие по регионам России, но и не самые низкие.

- Смертность достаточно высокая, и свою негативную лепту внесла пандемия, которая дала прирост смертности не только от болезней сердечно-сосудистой системы, а и от других. Прирост по России 4-5%, в Крыму цифры примерно такие же, – сообщил Дербин.

На осложнение ситуации также повлияло и то, что пациенты вовремя не обращаются за медпомощью, не менее значительным фактором стала отмена профилактических медосмотров в период разгара пандемии.

По словам главного сердечно-сосудистого хирурга крымского Минздрава Гатаса Ризка, на фоне роста болезней сердечно-сосудистой системы за несколько лет вдвое выросло количество проводимых в регионе операций.

- Если мы в 2014-2016 годах делали 100-150 операций в год, то сегодня мы сделали уже более 200 операций и до конца этого года, а впереди еще три месяца, мы думаем выйти за 300, – отметил Ризк.

Он убежден, что в ближайшие годы количество получивших высокотехнологичную помощь в Крыму будет увеличиваться.

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