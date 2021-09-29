Лариса Гузеева искупалась в Крыму и попала в больницу с коронавирусом

Лариса Гузеева приехала в Крым на киносъемки. Фото:_larisa_guzeeva/ Instagram

В Instagram актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой появился пост о заражении коронавирусом:

- Я заболела этой гадостью, а кто застрахован? Лечусь.

Артистка попросила не звонить ни ей лично, ни ее родным:

- Поставьте себя на мое место. Мне и так страшно.

За несколько дней до этой тревожной новости 62-летняя ведущая передачи «Давай поженимся!» рассказала в соцсети, что находится в Крыму, где снимается в фильме с рабочим названием «Детокс».

Актриса от души накупалась в Черном море. Фото:_larisa_guzeeva/ Instagram

На полуострове прохладно, но Лариса Гузеева все же рискнула искупаться в Черном море:

- Верю в то, что ледяная вода сжигает жир. Рыбаки в ужасе кутаются в телогрейки.

Но моржевание во имя стройности, вероятно, дало побочный эффект - артистка серьезно заболела.

Нам же остается пожелать любимой народом всесоюзной свахе и телеведущей скорейшего выздоровления!

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