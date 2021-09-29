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Экономика29 сентября 2021 16:10

Власти Симферополя рассказали о судьбе дома Арендта в городе

Управленческие решения по этому объекту не приняты
Елизавета КВАЧКОВАЕлизавета КВАЧКОВА
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Дом Арендта расположен в историческом центре Симферополя. Фото: «Крым 24»

Дом Арендта расположен в историческом центре Симферополя. Фото: «Крым 24»

Уже давно жителей Симферополя волнует судьба дома Арендта на улице Карла Маркса в Симферополе. Ранее строение было визитной карточкой города, а сейчас – приют для бездомных.

- На данный момент какое-то управленческое решение по этому объекту не принято. Раньше оно принадлежало муниципалитету, потом было передано в государственную собственность. Процедуры по переоформлению права собственности завершились недавно, – цитирует «Крым 24» сообщение пресс-службы администрации крымской столицы.

В пресс-службе также отметили, что здание является объектом культурного наследия, все решения о его дальнейшей судьбе будут приниматься с учетом этого факта.

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