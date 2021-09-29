Группа ученых предлагает объединить парки Южного берега Крыма

Ученые в Крыму изъявили желание объединить парки ЮБК. Фото: ForPost

Группа неравнодушных ученых предложила объединить все парки-памятники крымского Южнобережья в единое целое. Подобная идея создания подобного ОКН возникла уже давно.

- Наверно, ни у кого нет целостного представления о том, что происходит на южном берегу. Кто-то занимается озеленением, кто-то гидрологией, кто-то планировкой территорий, – цитирует ForPost директора ботанического сада Крымского федерального университета Анну Репецкую.

По ее словам, в это время на ЮБК наблюдается тенденция к сплошной застройке всех озелененных территорий и «сохранившихся остатков природных сообществ».

Согласно официальному сайту проекта под названием «Исторический культурный ландшафт ЮБК как основа социально-экономического развития», речь идет о побережье Черного моря от мыса Айя до Алушты. Проект создан с единой целью – сохранить исторически ценные и уязвимые участки ландшафта ЮБК. Ученые уже приступили к обследованию территории.

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