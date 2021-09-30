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Общество30 сентября 2021 5:34

Северо-восточный ветер хозяйничает в Крыму 30 сентября

На полуострове с каждым днем становится прохладнее
Ольга АВЕРЬЯНОВАОльга АВЕРЬЯНОВА
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Ботаническому саду в Симферополе к лицу желтое.

Ботаническому саду в Симферополе к лицу желтое.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

30 сентября наступило, но на Крымском полуострове нет и намека на бархатный сезон, ну или хотя бы менее изысканное бабье лето. Наоборот с каждым днем столбик термометра на одно-два деления предательски отступает вниз. Мало того везде и всюду дует прохладный северо-восточный ветер.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 20 м/с. Температура воздуха днем 14...16°, сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

И подобная картина практически во всех уголках полуострова.

Чуть выбилась из общего ряда Ялта, где gismeteo обещает ясное небо. Город счастья! А вот Евпаторию и Джанкой освежит небольшой дождь.

Вода в Черном море остыла до + 16…20°.

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