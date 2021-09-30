В Крыму пропал 80-летний житель Нижнегорского района

Вячеслав Полищук. Фото: Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым разыскивает крымчанина преклонного возраста/

- Пропал Полищук Вячеслав Владимирович, 80 лет (1941 года рождения), село Митрофановка, Нижнегорский район, - такое сообщение волонтеры разместили в соцсети.

Пожилой мужчина ушел из дома в неизвестном направлении вчера, 29 сентября.

Приметы пропавшего: 165 сантиметров рост, нормальное телосложение, серые глаза и седые короткие волосы.

Всех, кто располагает информацией о пропавшем, просят сообщить по тел.: 8(800) 700-54-52 или 112.

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