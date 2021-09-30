В Ялте 11 октября начнут работать новые автобусные маршруты

В Ялте вскоре начнут работать новые транспортные маршруты. Фото: пресс-служба администрации Ялты

В Ялте в ближайшее время планируют запустить новый маршрут №11 длиной 25,3 километра, который соединит Массандровский дворец и Ливадийскую больницу. Ходить будут четыре автобуса, интервал движения которых составит 30 минут.

Как пишет КИА, также может возобновиться работа маршрута №25 «Блюхера, 40» – «Поляна Сказок», на котором также будут работать четыре автобуса с интервалом движения 30 минут. Кроме того, в городе запустят кольцевой маршрут № 9-А, по которому будут ходить четыре автобуса с интервалом движения 10 минут.

На протяжении шести месяцев специалисты будут изучать их востребованность, после чего по маршрутам будет объявлен конкурс. Ориентировочная дата начала работы транспорта – 11 октября.

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