В Симферополе готовятся к третьему этапу благоустройства берегов Салгира

В Симферополе готовятся к третьему этапу реконструкции набережной Салгира Фото: Архив "КП"

В Симферополе скоро вновь приступят к благоустройству берегов Салгира. Работы были временно приостановлены ввиду внесения в проект изменений, а также перераспределения финансирования. Об этом сообщил глава местной администрации Валентин Демидов в эфире радио «Комсомольская правда».

По его словам, на третий этап проекта по реконструкции набережной водной артерии планируют потратить около 151 миллиона рублей. Из них 41 миллион израсходуют на расчистку русла. Остальные средства пойдут на благоустройство прилегающей территории, в том числе на закупку лавочек и урн.

- Хотелось бы завершить работы уже в этом году. Сейчас муниципальное бюджетное учреждение «Город» проводит работы по очистке русла. Но сил и средств предприятия недостаточно. На территории города есть места, где необходима серьезная работа и большие средства, – сказал Демидов.

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