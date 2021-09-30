На Крым надвигается сильный норд-ост

В Крыму ожидается штормовой ветер ближайшие два дня Фото: Елизавета КВАЧКОВА

Следующие два дня Крым будет находиться в зоне сильного ветра, порывы которого будут достигать 20 метров в секунду.

- Ветер северо-восточный в степных и предгорных районах усилится до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3…8°, на побережье 9…14°; днем 13…18°, в горах 6…11°, – приводит ForPost сообщение регионального Гидрометцентра.

Согласно условной шкале Бофорта, сильным ветром принято считать порывы от 15 метров в секунду.

- Зачастую самые сильные ветра в Крыму имеют как раз северо-восточное направление. Однако норд-ост не всегда бывает холодным, лишь осенью и зимой, – цитирует СМИ доцента Агротехнологической академии Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского климатолога Владимира Рябова.

Разгул стихии может привести к значительным разрушениям в прибрежной полосе, также могут возникнуть сильные волнения на море. Согласно данным Гидрометцентра, благодаря влиянию повышенного атмосферного давления до конца рабочей недели в Крыму будет сохраняться сухая, но прохладная погода.

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