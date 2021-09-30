На пост главы администрации Керчи назначен Святослав Брусаков

Святослав Брусаков назначен главой администрации города Керчи. Фото: Администрация города Керчи/Вконтакте

Депутаты Керченского горсовета одобрили кандидатуру Святослава Брусакова на должность главы администрации города. Как сообщили КП-Крым в пресс-службе местной администрации, соответствующее решение принято 30 сентября на сессии горсовета.

- Единогласным решением согласовали Святослава Брусакова на должность главы администрации Керчи, – уточнили в пресс-службе.

Конкурсная комиссия отобрала Святослава Брусакова и заместителя начальника автоколонны госпредприятия «Крымтроллейбус» Николая Дубинина для рассмотрения на должность главы администрации Керчи 24 сентября.

Напомним, 6 августа текущего года Брусаков был назначен исполняющим обязанности главы администрации Керчи. До этого пост главы города занимал Сергей Бороздин, который сейчас является заместителем министра транспорта Республики Крым.

По данным из открытых источников, Брусаков возглавляет правление потребительского кооператива «Лодочный причал №249». Также он является президентом Федерации спортивной борьбы Керчи.

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