В Крыму до 3 октября объявлено штормовое предупреждение

В Крыму ближайшие несколько дней ожидается ухудшение погоды Фото: Архив "КП"

В Крыму ближайшие несколько дней ожидается ухудшение погодных условий. Из-за усиления ветра в регионе объявлено затяжное штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК. Жителям и гостям столицы стоит воздержаться от походов к акватории моря, где стихия может спровоцировать сильные разрушения.

- По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 сентября, 1, 2 и 3, октября в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 15-20 метров в секунду, – говорится в сообщении.

Уточняется, что в эти дни сильный ветер до 20-25 метров в секунду будет господствовать в западных, центральных и восточных районах Крыма.

Спасатели напоминают, что при ухудшении погодных условий стоит соблюдать меры предосторожности. Есть риск возникновения ЧС, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений. Также есть угроза происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

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