Минспорта Крыма договорились о сотрудничестве с донецкими коллегами

На переговорах обсуждались вопросы сотрудничества. Фото: Пресс-служба Мининформа РК

В Крыму прошла рабочая встреча министра спорта республики Ольги Торубаровой и министра молодежи, спорта и туризма ДНР Александра Громакова, сообщили в пресс-службе Мининформа РК.

На переговорах обсуждались вопросы сотрудничества и дальнейшего межведомственного взаимодействия. Глава ведомства Донецкой народной республики отметил, что на полуострове высокий уровень подготовки спортсменов, поэтому сотрудничество пойдет только на пользу для республик. Он предложил регулярно проводить совместные соревнования на территории Крыма.

- Также приглашаем крымских спортсменов и тренеров на соревнования, которые проводятся в ДНР. Считаю, что было бы уместно рассмотреть вопрос проведения учебно-тренировочных сборов ведущих спортсменов по тем видам сорта, которые хорошо развиты в Крыму и в ДНР, – добавил Александр Громаков.

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