Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество30 сентября 2021 12:54

Минспорта Крыма договорились о сотрудничестве с донецкими коллегами

29 сентября на полуострове прошла рабочая встреча Ольги Торубаровой и Александра Громакова
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
КомментироватьОставить комментарий(0)
На переговорах обсуждались вопросы сотрудничества. Фото: Пресс-служба Мининформа РК

На переговорах обсуждались вопросы сотрудничества. Фото: Пресс-служба Мининформа РК

В Крыму прошла рабочая встреча министра спорта республики Ольги Торубаровой и министра молодежи, спорта и туризма ДНР Александра Громакова, сообщили в пресс-службе Мининформа РК.

На переговорах обсуждались вопросы сотрудничества и дальнейшего межведомственного взаимодействия. Глава ведомства Донецкой народной республики отметил, что на полуострове высокий уровень подготовки спортсменов, поэтому сотрудничество пойдет только на пользу для республик. Он предложил регулярно проводить совместные соревнования на территории Крыма.

- Также приглашаем крымских спортсменов и тренеров на соревнования, которые проводятся в ДНР. Считаю, что было бы уместно рассмотреть вопрос проведения учебно-тренировочных сборов ведущих спортсменов по тем видам сорта, которые хорошо развиты в Крыму и в ДНР, – добавил Александр Громаков.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50