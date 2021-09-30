Как продвигается реконструкция набережной имени Терешковой в Евпатории

В Евпатории вскоре возобновится процесс реконструкции набережной имени Валентины Терешковой Фото: Архив "КП"

Реконструкция набережной имени Валентины Терешковой в Евпатории по сей день не завершена. Предыдущий подрядчик отстранен от строительства, а новый еще не приступил к работам. Однако процесс вскоре возобновится.

- Заказчиком должен выступить муниципалитет Евпатории. Готовность к заключению контракта 100%. Препятствует проблема с предыдущем подрядчиком – возбуждены уголовные дела правоохранительными органами, наложен ряд ограничительных мер. Проводят технические исследования, – цитирует «Крым 24» врио министра строительства и архитектуры РК Карлена Петросяна.

По словам главы администрации Евпатории Романа Тихончука, 4 октября будет назначена судебная экспертиза. В настоящий момент идет подготовка проекта муниципального контракта. В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов поручил с 10 октября уже возобновить работы на объекте.

- Прошу коллег докладывать о ходе работ. Мониторинг проводить ежедневный. Жесточайший контроль, – приводит СМИ слова руководителя региона.

Напомним, набережную имени Терешковой закрыли для проведения реконструкции летом 2018 года. Согласно проекту реконструкции, на объекте должны привести в порядок старые гидротехнические сооружения, а также построить несколько новых.

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