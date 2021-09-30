Реконструкцию тоннельного водовода на юге Крыма завершат в 2024 году

В 2024 году в Крыму планируется завершить реконструкцию тоннельного водовода на юге полуострова. Фото: пресс-служба Минстроя РК

В Крыму продолжается процесс реконструкции тоннельного водовода на Южном берегу полуострова, сообщили в пресс-службе Минстроя РК.

Уточняется, что строительные работы ведутся путем тоннелирования, глубина заложения тоннеля – от 200 до 900 метров.

- Транспортировка воды будет осуществляться из водохранилища «Счастливое-2» на очистные сооружения с последующей подачей воды питьевого качества в городской округ Ялта, – говорится в сообщении.

Трасса тоннеля станет продолжением существующего (недостроенного) дублирующего участка объекта, она будет пролегать параллельно эксплуатируемому Ялтинскому гидротехническому тоннелю. Протяженность участка реконструкции – 7,5 километров. На объект в рамах ФЦП потратят 8,5 миллиарда рублей. По планам, завершить работы должны в 2024 году.

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