Крымчанин победил в чемпионате Европы по профессиональному мастерству EuroSkills Graz 2021

Крымчанин завоевал высшую награду на чемпионате Европы по профессиональному мастерству EuroSkills Graz 2021. Фото: АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Вордскилллс Россия)»

Национальная сборная России WorldSkills Russia заняла 1-е место в чемпионате Европы по профессиональному мастерству EuroSkills Graz 2021. Высокого результата в составе сборной добился крымчанин Эльдар Сейдаметов, сообщили в АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)».

Состязания проходили в Австрии. Участники национальной сборной WorldSkills Russia по компетенции «Мобильная робототехника» Эльдар Сейдаметов и Владислав Дюбанов получили высшую награду европейского первенства –Mr Jos De Goey Best in Europe Awards, заслужив максимальное количество баллов среди всех участников чемпионата, – 1401.

- Вторая в рейтинге австрийская конкурсантка по компетенции «Технологии моды» набрала почти вдвое меньше – 845 баллов, – говорится в сообщении.

На данный момент 18-летний крымчанин учится на третьем курсе в Казанском техникуме информационных технологий и связи (МЦК КТИТС). После получения диплома парень хочет заняться тренерством и готовить новое поколение робототехников.

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