Старый канализационный коллектор в Симферополе забетонируют

Старый канализационный коллектор в Симферополе зальют бетоном Фото: Архив "КП"

Старый симферопольский канализационный коллектор в следующем году полностью выведут из эксплуатации и забетонируют, сообщил руководитель проекта службы заказчика ГКУ РК «Инвестстрой РК» Николай Путилин.

- Есть обследования тоннеля, есть разрушения. Разрушение сводов, оголение арматуры повышенная коррозийность в тоннеле. Поэтому он будет забетонирован. К работам приступим в следующем году, – сообщил Путилин.

Напомним, последние несколько лет в Симферополе строят новый канализационный коллектор. Длина тоннелей составляет около 17 километров, стоимость работ оценивается в 11 миллиардов рублей. Новый коллектор сможет пропускать порядка 175 тысяч кубометров сточных вод ежесуточно. Его строительство завершено на 47%.

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