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Экономика30 сентября 2021 16:27

Возможно, мэру Симферополя придется писать выговор самому себе

Если сроки завершения благоустройства будут сорваны
Елизавета КВАЧКОВАЕлизавета КВАЧКОВА
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Глава Крыма разрешил властям Симферополя еще раз перенести сроки сдачи объектов благоустройства. Фото: Валентин Демидов/facebook

Глава Крыма разрешил властям Симферополя еще раз перенести сроки сдачи объектов благоустройства. Фото: Валентин Демидов/facebook

Глава Крыма Сергей Аксенов разрешил властям Симферополя в последний раз перенести сроки сдачи благоустройства в городе. Если они будут сорваны, 15 ноября он ждет мэра крымской столицы Валентина Демидова с готовым выговором самому себе.

- Валентин Валентинович, 15 ноября, если у вас хоть одна территория не сдана, вы приходите с выговором себе. Сразу можете приносить и будете сразу докладывать 15 числа: «Я объявил себе выговор». Договорились?, – обратился к Демидову Аксенов во время совещания по реализации в республике инфраструктурных проектов.

- Принимается, Сергей Валерьевич, сделаем все в свое время, – ответил глава администрации.

Ранее на совещании градоначальник попросил перенести сроки завершения благоустройства на середину ноября, чтобы подрядчики наверняка могли выполнить работу.

- Планируемая дата сдачи объектов, по информации подрядчиков, согласованная со стройконтролем, 30 октября. Нет сомнений, что эти объекты будут сданы, выполнены и выполнены качественно, – пообещал Демидов.

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