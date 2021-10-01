Проект «SKODA КРОХА» расскажет детям о соблюдении безопасности движения

Приглашаем всех желающих на семейное мероприятие и уроки ПДД для детей

Автоцентр «БЛИК-АВТО» 9 и 10 октября этого года с 12-00 до 14-00 проведет образовательное мероприятие для детей в возрасте от 7 до 10 лет «ŠKODA КРОХА».

Во время мероприятия ребята, под руководством детских инструкторов вместе со сказочными героями изучат основные правила ПДД, научатся управлять автомобилем и, конечно, повеселятся. И пусть пока первые автомобили - это мини ŠKODA, а дороги - игровая зона в шоу-румах, правила поведения на улицах и дорогах города самые настоящие и серьезные.

На классные уроки ПДД мы приглашаем приехать всей семьей. Для родителей будут организованы тест-драйвы автомобилей всего модельного ряда ŠKODA, в которых смогут поучаствовать и дети, - для них предусмотрены детские автомобильные кресла на разный возраст.

Для гостей будут подготовлены сладкие пит-стопы - индивидуальные ланч-боксы, а в паузах между серьезными занятиями - конкурсы и викторины с призами и сюрпризами. Чтобы уроки хорошо усвоились и запомнились, можно будет сделать семейное фото в нарядной фотозоне. Каждый юный гость получит памятный сувенир от «БЛИК-АВТО», а по итогам мероприятия будет подготовлен видеорепортаж.

Уроки проходят по предварительной записи с соблюдением всех санитарных норм и рекомендаций.

Предварительная запись на мероприятие возможна по телефону отдела продаж:+7 (978) 815 44 77.

Количество участников ограничено.

За получением дополнительной информацией обращайтесь в БЛИК-АВТО, официальный дилер ŠKODA.

Г. Симферополь, ул. Киевская, 165б.

Телефон отдела продаж: +7 (978) 815-44-77