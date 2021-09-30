В Крыму 62-летний мужчина пытался дать взятку сотруднику ФСБ

В Крыму задержали мужчину, который пытался дать взятку должностному лицу Фото: Архив "КП"

В Крыму возбуждено уголовное дело против иностранца, который пытался дать взятку должностному лицу в Керчи. Об этом сообщила официальный представитель ГУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю Ольга Постнова.

Летом текущего года 62-летний мужчина, желая избежать административной ответственности за незаконную трудовую деятельность на строительном объекте, попытался дать взятку сотруднику ФСБ.

- В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий совместно с УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю действия взяткодателя не были доведены до конца, после чего он был задержан сотрудниками правоохранительных органов, – говорится в сообщении.

К настоящему моменту расследование уголовного дела завершено. Его направили в прокуратуру для дальнейшего изучения, после чего передадут в суд.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50