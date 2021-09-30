На Долгоруковской яйле в Крыму открыли благоустроенную стоянку для туристов

На Долгоруковской яйле появилось новое место отдыха для туристов. Фото: Крымская газета

Одно из самых популярных туристических мест в Крыму – 18-километровый эколого-патриотический маршрут «Партизанскими тропами Северного соединения». На его конечной точке появилась новая благоустроенная стоянка для туристов.

Как пишет Крымская газета, на территории оборудовали специальную площадку для разведения костров, беседку для отдыха со столом и скамейками, даже место осмотра от клещей.

Маркированный маршрут, посвященный 75-летию освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков, открыли в 2018 году. Он насыщен контрастными видами – лес, яйла, горы. А также историческими памятниками: на тропе около десяти памятных мест, связанных с событиями Великой Отечественной.

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