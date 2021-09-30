Где в Симферополе и Севастополе 1 октября отключат электричество

Свет пропадет временно.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
1 октября в я в отдельных районах Симферополя и Севастополя несколько часов не будет электричества.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 9.00 до 16.00
пер. Смежный, 10
ул. Оленчука, 52-68 (чет)
с 8.00 до 17.00
пер. Гранитный 4-24 (чет), 1-29 (нечет)
ул. Суходольная 60-78 (чет)
ул. Фурманова 46-60 (чет), 49-65 (нечет)
ул. Чапаева 26-34 (чет), 31-39 (нечет)
ул. 51-Армии 124
ул. Щорса 27-35 (нечет)
ул. Алмазарская 2-24 (чет), 1-33 (нечет)
ул. Эдебият 32-48 (чет),
ул. Къуруджи 42-46 (чет), 37-41 (нечет)
ул. Решидова 22-68 (чет), 43-85 (нечет)
ул. Заповедная 2-20 (чет), 1-15 (нечет)
ул. Карадагская 39-53 (нечет)
ул. Безымянная 2-18 (чет), 1-25 (нечет)
ул. Бархатная 2-26 (чет), 1-25 (нечет)
ул. Сакинлер 40-64 (чет), 35-59 (нечет)
ул. Внешняя, 1-26
ул. Кузнечная, 1-26
ул. Яшлар 42-64 (чет)
ул. Молодежная 58
ул. Толстого, 2, 6
ул. Р. Люксембург, 25
ул. Дыбенко, 22, 50
Каменский массив – садовые товарищества: «Элита», «Энергетик», «Электромашовец», «Пневматика», «Луч», «Мебельщик», «Автомобилист», «Пневматик 2», «Пневматик», «Салгирка», «Водник», «Крым хлеб», «Нерудник»
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 12.00
ул. Лазаревская, 9-11
шоссе Генерала Моргунова, 197-А,107-111,115-117,121,125,99-А,73-79,83-89,101
с 12.00 до 15.00
ул. Истомина, 37
с 9.00 до 17.00
ул. Героев Сталинграда, 41
с 7.00 до 17.00
п. Октябрь - ул. Чернореченская «СУ ЧФ МО РФ»
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