Где в Симферополе и Севастополе 1 октября отключат электричество

Свет пропадет временно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

1 октября в я в отдельных районах Симферополя и Севастополя несколько часов не будет электричества.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 9.00 до 16.00

пер. Смежный, 10

ул. Оленчука, 52-68 (чет)

с 8.00 до 17.00

пер. Гранитный 4-24 (чет), 1-29 (нечет)

ул. Суходольная 60-78 (чет)

ул. Фурманова 46-60 (чет), 49-65 (нечет)

ул. Чапаева 26-34 (чет), 31-39 (нечет)

ул. 51-Армии 124

ул. Щорса 27-35 (нечет)

ул. Алмазарская 2-24 (чет), 1-33 (нечет)

ул. Эдебият 32-48 (чет),

ул. Къуруджи 42-46 (чет), 37-41 (нечет)

ул. Решидова 22-68 (чет), 43-85 (нечет)

ул. Заповедная 2-20 (чет), 1-15 (нечет)

ул. Карадагская 39-53 (нечет)

ул. Безымянная 2-18 (чет), 1-25 (нечет)

ул. Бархатная 2-26 (чет), 1-25 (нечет)

ул. Сакинлер 40-64 (чет), 35-59 (нечет)

ул. Внешняя, 1-26

ул. Кузнечная, 1-26

ул. Яшлар 42-64 (чет)

ул. Молодежная 58

ул. Толстого, 2, 6

ул. Р. Люксембург, 25

ул. Дыбенко, 22, 50

Каменский массив – садовые товарищества: «Элита», «Энергетик», «Электромашовец», «Пневматика», «Луч», «Мебельщик», «Автомобилист», «Пневматик 2», «Пневматик», «Салгирка», «Водник», «Крым хлеб», «Нерудник»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 12.00

ул. Лазаревская, 9-11

шоссе Генерала Моргунова, 197-А,107-111,115-117,121,125,99-А,73-79,83-89,101

с 12.00 до 15.00

ул. Истомина, 37

с 9.00 до 17.00

ул. Героев Сталинграда, 41

с 7.00 до 17.00

п. Октябрь - ул. Чернореченская «СУ ЧФ МО РФ»

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