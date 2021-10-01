Штормовое предупреждение действует в Крыму 1 октября

На полуострове холодно и ветрено. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

1 октября на Крымском полуострове, хоть это и праздник пожилых людей, очень динамичный день, если брать во внимание мощный северо-восточный ветер, который хозяйничает на полуострове. Норд-ост разгоняется до 25 м/с. Актуально штормовое предупреждение.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха днем 13...15°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Столицу Республики Крым сегодня можно смело брать за эталон погоды на полуострове – везде одно и тоже, разница в температуре воздуха 2-3 градуса, да еще приморских городах более ясное небо.

Температура воды в Черном море + 17…19°.

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