Ялта вошла в топ-10 красивых городов для вечерних прогулок

Вечерняя Ялта. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Эксперты сайт брони жилья для отдыха Tvil.ru, проведя опрос в соцсети, узнали, где самые красивые улицы для прогулок в темное время суток.

- Свыше половины опрошенных с удовольствием прогуливаются по ночным улицам Санкт-Петербурга. Второе место поделили у Ялты - шестнадцать процентов, - сообщили эксперты.

Пройтись по набережной, подышать свежим морским воздухом - это мечта многих туристов, которую они активно претворяют в жизнь.

Топ-10 самых популярных городов для вечерних прогулок ( процент от принявших участие в опросе):

Санкт-Петербург, 58

Ялта, 16

Сочи, 7

Казань, 7

Москва, 4

Екатеринбург, 3

Владивосток, 2

Новосибирск, 1

Самара, 1

Ростов-на-Дону, 1

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