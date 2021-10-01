Ялта вошла в топ-10 красивых городов для вечерних прогулок

Вечерняя Ялта.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Эксперты сайт брони жилья для отдыха Tvil.ru, проведя опрос в соцсети, узнали, где самые красивые улицы для прогулок в темное время суток.
- Свыше половины опрошенных с удовольствием прогуливаются по ночным улицам Санкт-Петербурга. Второе место поделили у Ялты - шестнадцать процентов, - сообщили эксперты.
Пройтись по набережной, подышать свежим морским воздухом - это мечта многих туристов, которую они активно претворяют в жизнь.
Топ-10 самых популярных городов для вечерних прогулок ( процент от принявших участие в опросе):
Санкт-Петербург, 58
Ялта, 16
Сочи, 7
Казань, 7
Москва, 4
Екатеринбург, 3
Владивосток, 2
Новосибирск, 1
Самара, 1
Ростов-на-Дону, 1
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