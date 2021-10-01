На Гурзуф обрушился мощный шторм

Черное море волнуется. Фото: Алекс Кедми/VK

На полуострове ненастные дни: холодно, ветрено и штормовое предупреждение.

Жители и гости Крыма стараются не выходить на улицу, есть нет на то уважительной причины. Хотя за порогом дома есть чем полюбоваться, ведь южный край хорош в любую погоду и в любое время года!

Эффектный кадр с брызгами во все стороны. Фото: Алекс Кедми/VK

- Гурзуф. Штормит, - так назвал свой фотосет талантливый фотохудожник Алекс Кедми.

Черное море, того и гляди смоет не только инвентарь для развлечения туристов, но и сам курортный поселок.

Буны оберегают берег от разрушения. Фото: Алекс Кедми/VK

На деле драматизировать ситуацию не стоит - бетонные конструкции надежно защищают сушу от посягательства природной стихии.

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