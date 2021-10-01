В Ялте приступили к масштабному ремонту дорог, пострадавших во время потопа

В Ялте приступили к восстановлению дорог, которые разрушила природная стихия. Фото: скриншот из видео/Янина Павленко/Вконтакте

В Ялте приступили к плановому ремонту местных дорог. Как сообщила глава местной администрации Янина Павленко, работы проводят за счет средств республиканского бюджета. Часть из этих денег направят на восстановление дорожного полотна, пострадавшего при летних потопах.

- Итак, 200 миллионов идут на плановый ремонт дорог по улицам Почтовый проезд, Боткинская, Тимирязева, Таврический тупик, Дзержинского, Грибоедова, Весенняя, Партизанская и Екатерининская в Ялте, а также Больничного тупика и Шоссе Свободы в Алупке. Делаем несколько улиц одновременно, – сообщила градоначальница.

Еще 258 миллионов потратят на ремонт в рамках ЧС (улицы Киевская, Кривошты, Ломоносова, Бирюкова, Красноармейская, Кирова, Горького, Прибрежная, Спендиарова, Куйбышева, Гоголя, Таврическая, в пгт Гурзуф – Ленинградская, Санаторная, Подвойского, в пгт Краснокаменка – переулок Школьный, в пгт Кореиз – улица Токмаковых, Юсуповский проезд, улица Маяковского, Парковый спуск, пгт Ливадия – улица Виноградная, пгт Виноградное – улица Яузы) .

По словам Павленко, также рабочие приступают к ремонту асфальтного покрытия придомовых территорий по 28 адресам, на что выделено 58 миллионов рублей. Уточняется, все работы планируется завершить до конца текущего года.

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