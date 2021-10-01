Ученые КФУ в Крыму провели прививку оливы на лох серебристый

Лох поможет оливке пережить суровую зиму. Фото: пресс-служба КФУ

Специалисты Крымского федерального университета провели прививку оливы на лох серебристый – кустарник или небольшое дерево, которое произрастает на западе полуострова. Как сообщили в пресс-службе КФУ, это позволит повысить стойкость субтропической культуры к засухе и морозам.

- Мы провели окулировку оливы на лох серебристый двумя способами: в приклад и в расщеп. На данный момент некроза нет, срезы зеленые, прогноз хороший. Все укорененные черенки мы пересадим в индивидуальные горшки и поместим их на адаптацию в климатический модуль. Затем перенесем их в основную теплицу, где они будут расти около года, поскольку нам нужно будет вы вести полноценные саженцы, чтобы высадить их на опытное поле, – цитирует пресс-служба аспиранта кафедры плодоводства и виноградарства Агротехнологической академии КФУ Станислава Ануфриева.

После этого специалисты будут наблюдать за субтропической культурой. Даже если все пройдет успешно, эксперимент ученых может негативно сказаться на его плодоношении. По словам специалиста, выяснить, как прививка повлияет на плоды, удастся только через 3-4 года. Цель эксперимента – расширить ареал произрастания оливы.

- Такое решение в будущем может быть хорошим толчком для развития промышленного оливкового садоводства на территориях, которые раньше не были пригодны для этого, – добавил Ануфриев.

Ученые проводят свои эксперименты в специальной теплице, которая работает в тестовом режиме. Если их опыты дадут положительные результаты, то в будущем в регионе удастся значительно увеличить производство посадочного материала этого растения.

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