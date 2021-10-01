В Крыму задержали двух мужчин за кражи велосипедов

в Крыму задержали двоих похитителей велосипедов Фото: "КП" Архив

Органы правопорядка в Симферополе раскрыли в течение суток три кражи велосипедов, сообщили в пресс-службе МВД по РК. Уточняется, что владельцы пропавшего имущества самостоятельно обратились за помощью к стражам правопорядка.

- Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции «Киевский» УМВД России по городу Симферополю в течение суток по подозрению в совершении данных преступлений задержаны двое мужчин, – говорится в сообщении.

Первым злоумышленником оказался 38-летний местный житель, который похитил сразу два велосипеда, разрезав плоскогубцами тросы замков. Транспортное средство он продал, а деньги потратил на свои нужды. Второй задержанный – 37-летний мужчина, который похитил велосипед из подъезда многоквартирного стоимостью 14 тысяч рублей, однако выручить деньги не успел. Оба задержанных ранее были судимы за незаконный оборот наркотических средств.

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