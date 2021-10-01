В Симферополе приговорили наркодилера-закладчика к 11 годам тюрьмы

В Крыму приговорили к тюрьме мужчину, который делал закладки на территории Крыма Фото: Архив "КП"

В Симферополе признан виновным 33-летний местный житель за сбыт наркотических средств. Мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

- В ходе судебного разбирательства установлено, что житель крымской столицы в марте 2021 года через интернет-мессенджер Telegram вступил в преступный сговор с неустановленным в ходе следствия лицом (уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство) с целью осуществления совместной преступной деятельности, – цитирует КИА сообщение пресс-службы МВД по Республике Крым.

После этого злоумышленник получал информацию о местонахождении закладок оптовых партий наркотиков, извлекал, расфасовывал и размещал в малолюдных местах на территории республики.

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