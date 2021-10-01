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Общество1 октября 2021 12:25

Крымчане смогут оформлять загранпаспорта в «Криптобиокабинах»

Устройства будут работать в трех городах полуострова
Елизавета КВАЧКОВАЕлизавета КВАЧКОВА
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Фото: Скриншот из видео/Сергей Аксенов/telegram

Фото: Скриншот из видео/Сергей Аксенов/telegram

В ГБУ Республики Крым «Многофункциональный центр» открылся программно-технический комплекс «Криптобиокабина», который позволит оформлять биометрические заграничные паспорта без присутствия профильных сотрудников МВД.

Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

По его словам, новые технологии помогут многим местным жителям легко получить загранпаспорта без хождения по органам власти.

- Таких кабин у нас будет четыре. Две в Симферополе, одна в Феодосии и одна в Керчи. Также появятся четыре передвижных комплекса, которые будут обслуживать северную часть Крыма. Я думаю, что это очень удобный инструмент, - отметил Аксенов.

В свою очередь глава министерства информполитики и связи Михаил Афанасьев подчеркнул, что система криптобиокабин будет и дальше развиваться на полуострове.

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