50% продаж крымской косметики приходится на Москву и Московскую область, - крупнейший производитель в Крыму

Фото: "Крымская роза"

Производимая в Крыму косметика на основе цветов и трав пользуется наибольшей популярностью у жителей Москвы и Московской области. По данным крупнейшего производителя косметики на полуострове - косметической компании «Крымская Роза», на эти регионы приходится половина всех онлайн-продаж бренда.

В приоритете у россиян косметика на основе крымской эфиромасличной розы, а активные онлайн-продажи начинаются, как правило, с конца сентября - в октябре.

- Люди приезжают в сезон в Крым, знакомятся с нашей косметикой и по приезду домой начинают заказывать ее в интернете - в нашем интернет-магазине и маркет-плейсах, где она также представлена, - отметил коммерческий директор компании «Крымская Роза» Александр Гладун, добавив, что с августа косметику бренда можно купить на сайте крупнейшей сети Л'Этуаль letu.ru.

Фото: "Крымская роза"

Сегодня «Крымская Роза» активно расширяет сеть за счет франчайзинга. Уже открыто пять фирменных магазинов за пределами полуострова - в Ростове-на-Дону, Чебоксарах, Ярославле, подмосковных Краснознаменске и Балашихе, планируется открытие магазина в Калининграде.

- Нас часто спрашивают, когда мы откроем фирменный магазин в самой Москве. Сейчас мы как раз занимаемся поиском надежного партнера, который хотел бы работать с нами в столице. Там мы планируем открывать сразу сеть магазинов бренда, - говорит Александр Гладун.