Крымская журналистка победила в двух международных творческих конкурсах в Англии

Документальный фильм уже показали на кинофестивале в Англии

Журналистка, прозаик и общественный деятель из Симферополя, руководитель продюсерского центра «АртМедиа» Оксана Жукова победила в Международном литературном конкурсе и на кинофестивале в Великобритании. Долгожданный приз она получит в начале октября в Лондоне, куда ее пригласили на традиционную Евразийскую Неделю Культуры (ECW).

В этом году крымчанка решила попытать удачу и поучаствовать сразу в двух конкурсах, которые ежегодно организовывает Евразийская творческая Гильдия - в IX Международном конкурсе «Open Eurasian Literary Festival and Book Forum» (OEBF) и на кинофестивале ECG в Лондоне. Заявку подала сразу в четырех номинациях: проза, поэзия, малая проза и иллюстрация.

- Вышла в финал в трех номинациях, получила три приглашения на церемонию награждения в Лондон и три благодарственных письма. Затем стала лауреатом премии имени Аркадия Безрукова за повесть «На высоте», а фильм по мотивам этой повести, созданный командой нашего продюсерского центра «АртМедиа» признан лучшим в номинации «Документальный фильм», - говорит победительница.

В этом году крымчанка решила попытать удачу и поучаствовать сразу в двух конкурсах

Кроме того, визитную карточку творческих работ Оксаны Жуковой с потрясающим пейзажем крымской природы продемонстрировали на большом экране в сердце Лондона на открытии литературного фестиваля «Open Eurasian Literary Festival and Book Forum». Документальный фильм уже показали на кинофестивале в Англии и будет демонстрироваться в Канаде, а повесть «На высоте» переведут на английский и издадут в Британии.

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