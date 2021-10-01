В Крыму 398 новых заболевших коронавирусом

Число заболевших коронавирусом в Крыму достигло 398 человек. Фото: Архив КП.

За сутки коронавирусом в Крыму заболели 398 человек. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики. 11 человек скончались. Всего с начала пандемии в Крыму COVID-19 заболели 79 657 человек

За сутки лаборатории обследовали на новую коронавирусную инфекцию 7039 человек.

С начала пандемии в республике выздоровели 68 482 пациента, только за сутки с ыздоровлением выписаны 326 человек.

В Крыму продолжает действовать режим повышенной готовности. Глава Крыма Сергей Аксенов продлил действия ограничений до 1 декабря.

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