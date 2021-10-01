В конце октября в Крыму пройдет «RIVIERA FASHION WEEK»

На показах модельеры представят свои коллекции на профессиональной площадке

30 октября в Крыму пройдет грандиозное событие «RIVIERA FASHION WEEK», на котором будут представлены лучшие модельеры и дизайнеры России. Мероприятие пройдет в рамках «Всероссийского конкурса дизайнеров» и Международной выставки легкой промышленности «Красная нить».

На мероприятии зрители смогут увидеть творческие достижения, продвижения новаторских и креативных идей в индустрии моды. Главная его цель - привлечения специалистов в области дизайна и моды, популяризации российских дизайнеров, их брендов, а также развития модельного направления в России. На показах модельеры представят свои коллекции на профессиональной площадке, а публике откроются новые имена, что поспособствует их продвижению.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50