В Симферополе пьяный мужчина ударил ножом своего собутыльника

В Симферополе задержали мужчину, который накинулся к ножом на своего собутыльника Фото: Архив "КП"

В одно из отделений полиции Симферополя поступило заявление из местного медучреждения о том, что врачи оказали помощь 41-летнему пьяному мужчине с ножевым ранением живота.

Стражи порядка оперативно задержали 45-летнего злоумышленника из-за которого пострадавший оказался в больнице. Выяснилось, что между мужчинами возник конфликт, когда они вместе выпивали. Подозреваемый схватил нож и ранил своего собутыльника в живот. В пресс-службе уточнили, что от задержанного получены признательные показания.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), – говорится в сообщении.

Нарушитель может сесть на 10 лет в тюрьму.

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