В Симферопольской школе №5 открылась комната боевой славы

В крымской столице открылась комната боевой славы. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В общеобразовательной школе Симферополя №5 торжественно открыли комнату боевой славы, сообщили в пресс-службе местной администрации. Уточняется, что образовательное учреждение в своей деятельности реализует программу патриотического воспитания.

В этом году школе присвоено имя 85-го артиллерийского Симферопольского полка. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

- В этом году школе присвоено имя 85-го артиллерийского Симферопольского полка. Новое название школы – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени 85-го артиллерийского Симферопольского полка» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, – говорится в сообщении.

Образовательное учреждение в своей деятельности реализует программу патриотического воспитания учащихся. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Открытие комнаты боевой славы Войсковой части 73966 способствует воспитанию у школьников чувства гордости и долга перед Отечеством, уважения к культурному и историческому прошлому малой Родины, к традициям родного края.

Открытие в школе комнаты боевой славы Войсковой части 73966 способствует воспитанию у школьников чувства гордости и долга перед Отечеством. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

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