Власти Симферополя намерены внести в каталог местных предпринимателей

Власти Симферополя намерены сформировать каталог предпринимателей города. Фото: пресс-служба местной администрации

Власти Симферополя намерены внести всех предпринимателей в городе в единый каталог, сообщил глава местной администрации Валентин Демидов. Вскоре будут проработаны аспекты реализации проекта.

- Обсудили возможные пути реализации данного проекта. Эту идею однозначно поддерживаю. В рамках отдельной рабочей группы будут проработаны аспекты реализации проекта. В частности, критерии отбора предпринимателей, порядок актуализации информации и другие. Очередное рассмотрение данного вопроса запланируем на конец октября текущего года, – цитирует пресс-служба градоначальника.

По убеждению Демидова, эффективная работа сферы малого и среднего бизнеса – один из важнейших драйверов развития крымской столицы.

- Вектор на поддержку предпринимателей – приоритетный для меня как главы администрации Симферополя, – подчеркнул глава города.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50