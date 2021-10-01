В Симферополе открыли новый игровой комплекс для детей

В крымской столице открыли новый современный игровой комплекс. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе 1 октября торжественно открыли новый игровой комплекс, обустроенный в рамках реализации муниципальной программы, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Напомним, с 2017 года утверждена муниципальная программа «Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым».

На торжественном открытии площадки детей развлекали аниматоры. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

- За время действия программы уже установлено 25 детских площадок. В текущем году дополнительно будет установлено еще 5, одну из которых мы открыли сегодня, – цитирует пресс-служба главу Симферополя Валентина Демидова.

Он пожелал, чтобы все дети микрорайона, где открыли современный и безопасный игровой комплекс, радовались и с удовольствием пользовались им.

По словам главы города, игровой комплекс безопасен для детей. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Согласно заключенному муниципальному контракту, подрядной организацией в настоящий момент устанавливаются детские площадки на улицах Дмитрия Ульянова, 62 (ТОС «Грифон), Аральская, 69 (ТОС «Дюна»), Кечкеметская, 85 (ТОС «Красная горка») и 51 Армии, 105а (ТОС «Армейский»).

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50