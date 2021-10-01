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Общество1 октября 2021 16:24

Крымчане жалуются на жестокие собачьи бои под Белогорском

Есть подозрения, что мероприятия проводятся незаконно
Елизавета КВАЧКОВАЕлизавета КВАЧКОВА
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Неизвестные проводят собачьи бои под Белогорском

Неизвестные проводят собачьи бои под Белогорском

Фото: Архив "КП"

Жители Крыма сетуют на то, что в селе Белая под Белогорском неизвестные организовывают собачьи бои. Видео мероприятия на природе очевидец опубликовал в соцсетях. На кадрах видно несколько десятков автомобилей, а также главных участников самих побоищ – собак.

- Уже не в первый раз в селе Белая скала под Белогорском организовывают собачьи бои. Если это не жестокое обращение с животными тогда что?, – выразил негодование подписчик телеграм-канала «Оперативный Крым».

Местные жители подозревают, что мероприятия проводятся незаконно. Фото: телеграм-канал "Крым Оперативный"

Местные жители подозревают, что мероприятия проводятся незаконно. Фото: телеграм-канал "Крым Оперативный"

Он также усомнился в том, организаторы боев получают специальное разрешение на проведение таких мероприятий. В правоохранительных органах могут даже не подозревать о происходящем.

- На записи видно, что людей с таким хобби более чем достаточно!, – возмутился подписчик.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

Жители Крыма подозревают, что собачьи бои под Белогорском проводятся незаконно.
Один из подписчиков снял видео, на кадрах которого видно, что любителей таких побоищ немало. Видео: телеграм-канал "Крым Оперативный"