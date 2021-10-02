Норд-ост хозяйничает в Крыму 2 октября

Действует штормовое предупреждение.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
2 октября в Крыму по сути ничем не отличается от ушедшего дня, если рассматривать погодные условия: сильный ветер, серое небо и штормовое предупреждение.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 15-20 м/с. Температура воздуха днем 13...15°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
И эта погода характерна для всего полуострова, за исключением Керчи и Джанкоя, где унылую картину дополнит ещё и небольшой дождь.
Синоптики пока не говорят, когда в южный край вернется тепло, если такое вообще произойдет.
Черное море становится прохладным, температура воды всего 16...19°.
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