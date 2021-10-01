Шестиметровый забор около Ливадийского дворца пришлось уменьшить в размерах

Фото: Янина Павленко / Фейсбук

После скандальной славы шестиметрового забора неподалеку от Ливадийского дворца на Южном берегу Крыма местные власти решили вмешаться в ход строительства и уменьшить высоту ограждения. Об этом в своем телеграм канале написала глава администрации Ялты Янина Павленко.

На объект удалось обратить внимание благодаря публикациям в СМИ. Сразу после этого на место застройки были направлены сотрудники мунконтроля.

- Зафиксирован ряд нарушений. Итак, согласно ГОСТ 23407-78, высота защитно-охранных (с козырьком и без козырька) ограждений территорий строительных площадок не может превышать двух метров. Обязали собственника в течение двух дней привести ограждение в нормативное состояние. Второе - на участке ИЖС вовсю кипело строительство, за что на собственника составлен протокол, - отметила Павленко.

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